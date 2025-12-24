Мария Захарова получила орден «За заслуги перед Отечеством» от президента
Президент России Владимир Путин вручил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Церемония награждения состоялась в Кремле. Подробности сообщает РИА Новости.
В ответной речи Захарова отметила роль своего ведомства. Она поблагодарила Министерство иностранных дел России за доверие и наставничество.
Дипломат подчеркнула, что получила награду в свой день рождения, который в этом году стал юбилейным. В связи с этим она посвятила орден своим родителям. Мария Владимировна отметила, что именно они рассказали ей об истории страны, величии культуры и искусства.
«А ещё они сказали, что не бывает страны без народа. И открыли секрет успеха: я делюсь тайным знанием. Все свершения, все достижения, которые получаются, нужно посвящать своей стране и отдавать сторицей людям», — добавила Захарова.