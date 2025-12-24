Достижения.рф

Мария Захарова получила орден «За заслуги перед Отечеством» от президента

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Президент России Владимир Путин вручил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Церемония награждения состоялась в Кремле. Подробности сообщает РИА Новости.



В ответной речи Захарова отметила роль своего ведомства. Она поблагодарила Министерство иностранных дел России за доверие и наставничество.

Дипломат подчеркнула, что получила награду в свой день рождения, который в этом году стал юбилейным. В связи с этим она посвятила орден своим родителям. Мария Владимировна отметила, что именно они рассказали ей об истории страны, величии культуры и искусства.

«А ещё они сказали, что не бывает страны без народа. И открыли секрет успеха: я делюсь тайным знанием. Все свершения, все достижения, которые получаются, нужно посвящать своей стране и отдавать сторицей людям», — добавила Захарова.
Ранее Владимир Путин вручил Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Ольга Щелокова

