Марк Цукерберг «переобулся» после выборов США и доказал либеральную диктатуру

Фото: iStock/rarrarorro
Откровения основателя Meta* Марка Цукерберга о давлении со стороны американских властей подтверждают существование либеральной диктатуры в США, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Такое мнение он высказал в своём Telegram-канале.
Сенатор Пушков сделал заявление после жалобы Цукерберга на то, что Белый дом заставляет его удалить мем про ковид. Глава компании также признал, что после победы Трампа на выборах 2016 года и брексита Великобритании демократы США заговорили о политической цензуре и необходимости ограничить определенные темы. Слова Цукерберга ранее передавало западное издание Variety.
При этом в Европе дела положение дел не лучше.
Пушков также обратил внимание на то, что Цукерберг сообщил о давлении на компанию Meta* в вопросах модерации контента. В последние месяцы предприниматель не раз говорил о падении доверия к традиционным СМИ и пересмотре их роли в обществе.
Читайте также:
Три брака, но две жены? Развод Эмина Агаларова с президентской дочерью, споры с отцом и возвращение к бывшей
Украина предложила награду в 50 миллионов за голову российского героя СВО из Дагестана
«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть
*признана экстремистской организацией и запрещен в РФ
«Откровения Цукерберга, начавшего «переобуваться», как только он понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорит о «свободе слова» в США при администрации демократов. Цукерберг, «переметнувшийся» на сторону Трампа, подтверждает то, о чем многие знали или догадывались. А именно, что в СМИ США царила и во многом продолжает царить либеральная диктатура», — сказал Пушков.
При этом в Европе дела положение дел не лучше.
Пушков также обратил внимание на то, что Цукерберг сообщил о давлении на компанию Meta* в вопросах модерации контента. В последние месяцы предприниматель не раз говорил о падении доверия к традиционным СМИ и пересмотре их роли в обществе.
Читайте также:
Три брака, но две жены? Развод Эмина Агаларова с президентской дочерью, споры с отцом и возвращение к бывшей
Украина предложила награду в 50 миллионов за голову российского героя СВО из Дагестана
«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть
*признана экстремистской организацией и запрещен в РФ
Мария Моисеева