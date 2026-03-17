Марка Jetta ответила на слухи об уходе из России
«Российская газета»: Марка Jetta останется на рынке России
Марка Jetta заявила, что не планирует уходить с российского рынка. Об этом пишет «Российская газета».
Ранее в пятницу появилась информация о том, что в РФ перестали работать сайт и колл-центр Jetta. На момент подготовки материала официальный сайт марки всё ещё не открывался.
«Jetta остается на российском рынке. Автомобили по-прежнему доступны к покупке и обслуживанию у дилеров», — говорится в публикации.
Также ранее сообщалось, что Toyota зарегистрировала в России товарный знак Corolla. По данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС), регистрацию оформили 17 марта — за день до истечения срока действия прежнего исключительного права.