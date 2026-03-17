Марка Jetta ответила на слухи об уходе из России

17 марта 2026, 20:29

«Российская газета»: Марка Jetta останется на рынке России

Марка Jetta заявила, что не планирует уходить с российского рынка. Об этом пишет «Российская газета».





Ранее в пятницу появилась информация о том, что в РФ перестали работать сайт и колл-центр Jetta. На момент подготовки материала официальный сайт марки всё ещё не открывался.





«Jetta остается на российском рынке. Автомобили по-прежнему доступны к покупке и обслуживанию у дилеров», — говорится в публикации.