«Марс, Киска и Весёлая Жизнь»: Росреестр назвал самые странные названия деревень

18 октября 2025, 12:40

Росреестр составил перечень населённых пунктов с самыми оригинальными названиями

Фото: Istock/eugenesergeev

Росреестр составил список населённых пунктов России с самыми необычными названиями. В него вошли такие села и деревни, как Марс, Киска, Терпишка, Ыб и Весёлая жизнь. Об этом сообщает ТАСС.





По словам политолога Павла Склянчука, происхождение таких названий обычно связано с местной историей, но часто остаётся загадкой. Эксперт отметил, что переименование возможно, но процедура затруднена из-за сложного порядка и отсутствия финансирования для замены указателей.

«Лучше смешное название, чем какое-то иностранное наречие», — добавил Склянчук.