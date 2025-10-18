«Марс, Киска и Весёлая Жизнь»: Росреестр назвал самые странные названия деревень
Росреестр составил перечень населённых пунктов с самыми оригинальными названиями
Росреестр составил список населённых пунктов России с самыми необычными названиями. В него вошли такие села и деревни, как Марс, Киска, Терпишка, Ыб и Весёлая жизнь. Об этом сообщает ТАСС.
По словам политолога Павла Склянчука, происхождение таких названий обычно связано с местной историей, но часто остаётся загадкой. Эксперт отметил, что переименование возможно, но процедура затруднена из-за сложного порядка и отсутствия финансирования для замены указателей.
«Лучше смешное название, чем какое-то иностранное наречие», — добавил Склянчук.Список сформировали на основе Государственного каталога географических названий. Среди примеров — село Плясово-Китаево в Воронежской области, посёлок Марс в Курганской, деревня Писеево в Удмуртии и село Киска на Алтае. В Псковской области есть населённые пункты Новый Опель и Бабки, а в Краснодарском крае — Батарейка и Весёлая Жизнь.