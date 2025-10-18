Достижения.рф

Россиян предупредили о краже данных «Госуслуг» через фальшивые объявления

Мошенники крадут деньги и доступ к «Госуслугам» через фальшивые объявления
Фото: iStock/artoleshko

Мошенники крадут данные для авторизации на сайте «Госуслуг» через фальшивые объявления в интернете. Об этом проинформировало МДВ РФ, передает ТАСС.



С помощью объявлений россиян заманивают на фишинговые сайты. Там им предлагают ввести данные от личного кабинета на платформе «Госуслуги», чтобы получить компенсации, субсидии, выплаты и льготы.

Чтобы защитить свои личные данные, представители МВД РФ рекомендуют гражданам избегать использования подозрительных ссылок.

До этого сообщалось, что мошенник похитил более десяти миллионов рублей, обменяв их на сувенирные купюры у криптоброкера. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0