Россиян предупредили о краже данных «Госуслуг» через фальшивые объявления
Мошенники крадут данные для авторизации на сайте «Госуслуг» через фальшивые объявления в интернете. Об этом проинформировало МДВ РФ, передает ТАСС.
С помощью объявлений россиян заманивают на фишинговые сайты. Там им предлагают ввести данные от личного кабинета на платформе «Госуслуги», чтобы получить компенсации, субсидии, выплаты и льготы.
Чтобы защитить свои личные данные, представители МВД РФ рекомендуют гражданам избегать использования подозрительных ссылок.
