Mash: компания Пригожина «Конкорд-М» перешла новому собственнику

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Компания «Конкорд-М», которая принадлежала основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, перешла к новому собственнику, передал Телеграм-канал Mash.
Владельцем компании стал некий Роман Козлов, данных о нём нет в открытых источниках. После смерти Евгения Пригожина у фирмы длительный период не было владельца — ни дети, ни жена Людмила не взяли себе основной актив покойного.
Бывший руководитель ЧВК «Вагнер» основал «Конкорд-М» ещё в 2007 году. За период своей работы компания получила по тендерам около 900 миллионов рублей, она поставляла обеды в Государственную Думу, правительства Москвы и иных регионов.
Последний контракт «Конкорд-М» выиграла в 2019 году, а за прошлый год зафиксировала убыток в 54 миллиона рублей.
Ранее Арбитражный суд Москвы признал банкротом головную структуру крупного производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. У компании был долг по аренде помещения у «Стивали» в размере 20 миллионов рублей.
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Бывший руководитель ЧВК «Вагнер» основал «Конкорд-М» ещё в 2007 году. За период своей работы компания получила по тендерам около 900 миллионов рублей, она поставляла обеды в Государственную Думу, правительства Москвы и иных регионов.
Последний контракт «Конкорд-М» выиграла в 2019 году, а за прошлый год зафиксировала убыток в 54 миллиона рублей.
Ранее Арбитражный суд Москвы признал банкротом головную структуру крупного производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. У компании был долг по аренде помещения у «Стивали» в размере 20 миллионов рублей.
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Ольга Енгалычева