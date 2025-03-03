Трехдневный траур в связи со смертью Сайтиева объявили в Чечне

Бувайсар Сайтиев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Трехдневный траур в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева объявлен в Чеченской Республике в период с 3 по 5 марта. Соответствующее заявление журналистам сделал региональный министр по вопросам национальной политики, внешних связей, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Указом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова объявлен траур с 3 по 5 марта», — сказал он.В указанные дни в Чечне приспустят государственные флаги, а также отменят развлекательные мероприятия, а радио и телеканалы изменят сетку вещания.
Сайтиев умер на 50-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти могла стать остановка сердца.
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