Трехлетнего мальчика нашли в российском магазине
В ростовском Батайске сотрудники полиции устанавливают личности родителей мальчика, которого нашли в магазине без сопровождения взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал «Батайское время».
По данным канала, ребенка обнаружили в алкомаркете. На вид мальчику два с половиной-три года. В момент обнаружения он находился в торговой точке один, без присмотра взрослых.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность несовершеннолетнего. Принимаются меры по розыску его законных представителей.
Перед этим уральский пенсионер пропал во время похода за грибами, его ищут больше недели. Подробности — в нашем материале.
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