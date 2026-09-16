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Трехлетнего мальчика нашли в российском магазине

Трехлетнего мальчика нашли в магазине Батайска в Ростовской области
Фото: istockphoto/Chalabala

В ростовском Батайске сотрудники полиции устанавливают личности родителей мальчика, которого нашли в магазине без сопровождения взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал «Батайское время».



По данным канала, ребенка обнаружили в алкомаркете. На вид мальчику два с половиной-три года. В момент обнаружения он находился в торговой точке один, без присмотра взрослых.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность несовершеннолетнего. Принимаются меры по розыску его законных представителей.

Перед этим уральский пенсионер пропал во время похода за грибами, его ищут больше недели. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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