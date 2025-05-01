Microsoft объявил о скором прекращении работы Skype

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Мессенджер для видеозвонков Skype прекращает работу 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Microsoft.
Отмечается, что учётные записи всех пользователей автоматически переведут в приложение Microsoft Teams, в котором также представлены видео, звонки, чаты, календарь и встречи.
Сервис для бесплатных звонков по сети Интернет Skype был запущен в 2003 году и сразу же произвёл фурор благодаря своему инновационному функционалу и возможности звонить по всему миру, не оплачивая при этом тарифы сотовой связи.
На пике популярности мессенджером пользовались два миллиарда человек. Однако после пандемии COVID-19 всё начало рушиться и Skype перестал догонять рынок, отдав предпочтение другим схожим сервисам.
В результате компанией Microsoft было принято решение о полном прекращении работы Skype.
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*запрещён в РФ
Сервис для бесплатных звонков по сети Интернет Skype был запущен в 2003 году и сразу же произвёл фурор благодаря своему инновационному функционалу и возможности звонить по всему миру, не оплачивая при этом тарифы сотовой связи.
На пике популярности мессенджером пользовались два миллиарда человек. Однако после пандемии COVID-19 всё начало рушиться и Skype перестал догонять рынок, отдав предпочтение другим схожим сервисам.
В результате компанией Microsoft было принято решение о полном прекращении работы Skype.
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Анастасия Чинкова