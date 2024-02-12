Маск: возможные попытки ограничить распространение интервью Путина это цензура

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Американский бизнесмен Илон Маск возмутился, что Facebook* ограничил распространение интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону после «приказа» президента США Джо Байдена. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter)
«Это безумный уровень цензуры!» — написал предприниматель.Журналист Такер Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина и заявил, что зрители увидят запись без монтажа, чтобы все могли составить личное мнение. Отмечается, что это будет первое интервью российского лидера зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине. Количество просмотров видео в Х превысило 172 миллиона.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алина Юрчак