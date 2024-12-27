Появились новые сведения об отмене массовых новогодних туров в Анапу

Фото: iStock/Madhourse
Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о массовых отменах новогодних туров в Анапу. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ассоциации, объем аннуляций заездов на Новый год не превышает 2,6% за несколько дней, что говорит о стабильной ситуации на туристическом рынке.
Вице-президент АТОР по внутреннему туризму и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что аннуляции туров происходят постоянно и могут быть вызваны различными причинами, такими как болезни, рабочие обязательства или желание выбрать более доступное направление для отдыха. Он добавил, что несмотря на некоторые отмены, туристы продолжают активно бронировать поездки в Анапу на новогодние праздники.
В АТОР также подчеркнули, что информация о 90% отмен бронирований, распространяемая в СМИ, является некорректной и не подтвержденной. Ассоциация призывает к более тщательному подходу к проверке фактов и информированию общественности о текущей ситуации в туристической отрасли.
15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Согласно данным экстренных служб, танкеры перевозили примерно 9,2 тысячи тонн мазута. По предварительным оценкам источника РИА Новости, в море могло оказаться около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Читайте также:
Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья
СК РФ возбудил два уголовных дела из-за крушения танкеров в Керченском проливе
Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ
Вице-президент АТОР по внутреннему туризму и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что аннуляции туров происходят постоянно и могут быть вызваны различными причинами, такими как болезни, рабочие обязательства или желание выбрать более доступное направление для отдыха. Он добавил, что несмотря на некоторые отмены, туристы продолжают активно бронировать поездки в Анапу на новогодние праздники.
В АТОР также подчеркнули, что информация о 90% отмен бронирований, распространяемая в СМИ, является некорректной и не подтвержденной. Ассоциация призывает к более тщательному подходу к проверке фактов и информированию общественности о текущей ситуации в туристической отрасли.
«Мы не видим серьезных причин для «массовых аннуляций» новогодней Анапы. Возможно, не все понимают, что на Новый год туристы едут на этот курорт в качественные отели с подогреваемыми бассейнами, системой «все включено» и хорошей инфраструктурой. Они не купаются в море и не ходят на пляж», – процитировали в сообщении PR-директора туроператора «Интурист» Дарью Домостроеву.
Загрязнение мазутом в Анапе: химический запах Чёрного моря и последствия на десятилетия для природы и туризма
15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Согласно данным экстренных служб, танкеры перевозили примерно 9,2 тысячи тонн мазута. По предварительным оценкам источника РИА Новости, в море могло оказаться около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Читайте также:
Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья
СК РФ возбудил два уголовных дела из-за крушения танкеров в Керченском проливе
Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ
Дарья Осипова