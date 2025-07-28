На сайте аэропорта Жуковский возникли сбои
Из-за неполадок в работе интернет-провайдера доступ к официальному сайту аэропорта Жуковский временно ограничен. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.
В пресс-службе отметили, что внутренняя информационная система функционирует нормально, и все рейсы проходят по расписанию.
Специалисты уже работают над восстановлением доступа, а пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах через справочную службу и горячие линии авиакомпаний.
Напомним, «Аэрофлот» отменил 49 рейсов из-за сбоя информационных систем. Масштабный сбой в работе «Аэрофлота» произошел из-за предполагаемой хакерской атаки.
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