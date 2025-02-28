Массовый сбой произошел в работе WhatsApp*, зафиксировано 4 тыс. жалоб россиян

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Россияне жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp*. По информации портала Downdetector, на 19:00 по Москве зафиксировано четыре тысячи жалоб. Рост количества обращений начался в 18:45 по мск.
Больше всего обращений поступило от москвичей и петербуржцев, а также жителей Кубани, Ставрополья и Свердловской области. В частности, юзерам не приходят оповещения, сбоят мобильное приложение, личный кабинет и сайт.
Мессенджер WhatsApp* принадлежит американской корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской на территории Российской Федерации.
Накануне сообщалось, что WhatsApp* получил штраф на сумму в 17 миллионов рублей по решению суда Таганского района Москвы.
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*Запрещенная в России организация, деятельность которой признана экстремистской
Мессенджер WhatsApp* принадлежит американской корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской на территории Российской Федерации.
Накануне сообщалось, что WhatsApp* получил штраф на сумму в 17 миллионов рублей по решению суда Таганского района Москвы.
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*Запрещенная в России организация, деятельность которой признана экстремистской
Никита Кротов