WhatsApp* оштрафовали на 17 миллионов рублей в Москве

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Штраф в 17 миллионов рублей за повторный отказ в локализации персональной информации россиян получил мессенджер WhatsApp*. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на суд Таганского района столицы.
«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 миллионов рублей», — добавили в суде.Указанной статьей предусмотрен штраф для юрлиц на сумму до 18 миллионов рублей. WhatsApp* — собственность американской компании Meta*, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской.
Ранее сообщалось, за какую рекламу оштрафовали москвича.
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*Запрещенная в России организация, деятельность которой признана экстремистской
Никита Кротов