Массовый сбой произошёл у смартфонов Xiaomi и Redmi после обновления системы

В Московской области стали значительно реже отказывать в разрешении на строительство: если в 2023 году отказы приходили на 70% заявок, то в первые два месяца 2024 года отказы составили только 20%. Таких результатов удалось добиться благодаря трансформации Центра содействия строительству (ЦСС) Московской области, которую проводит подмосковный Главгосстройнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.