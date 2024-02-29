Массовый сбой произошёл у смартфонов Xiaomi и Redmi после обновления системы

Фото: IStock/Pinkypills
Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi, сообщает телеграм-канал «Mash».
Владельцы мобильных устройств жалуются, что происходит постоянная перезагрузка и активизация режима восстановления. При этом проблемы с гаджетами начались после установления нового программного обеспечения. Специалисты советуют отключить автоматическую загрузку ПО и не запускать предлагаемые обновления.
Производители в настоящее время не комментировали возникшую ситуацию.
Прежде сообщалось о массовом сбое в работе оператора «Билайн». Количество жалоб пользователей превысило три тысячи. Из-за чего возникли неполадки, и удалось ли их восстановить, читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова