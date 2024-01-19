В работе «Билайна» произошел массовый сбой

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Пользователи заметили сбои у оператора сотовой связи «Билайн», количество жалоб составляет 3,2 тысячи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные сервиса «Сбой.рф».
За последние сутки о нарушениях в работе оператора сообщили из Нижегородской области (23% всех жалоб), Москвы (22%), Самарской области (11%) и Республики Татарстан (9%).
Согласно данным сервиса Downradar, большинство россиян жалуется на общий сбой в работе оператора сотовой связи, 21% фиксируют отсутствие домашнего интернета, а у 18% не работает мобильный интернет. Также есть информация, что у некоторых отсутствует сеть.
Ранее стало известно, что практически всю инфраструктуру компании «Киевстар» уничтожили российские хакеры. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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