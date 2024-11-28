В Раменском проводят акцию «Юровские теплышки»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о
В доме культуры «Юровский» второй год изготавливают окопные свечи для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.
Окопная свеча может долго гореть, при этом занимая мало места. В ДК их делают из жестяных банок, гофрированного картона, воска и парафина.
За два года проведения патриотической акции «Юровские теплышки» на фронт отправили около 3 тыс. свечей. Груз передают через волонтёров добровольческого движения «Зов души». В работе активно помогают родители воспитанников, занимающихся в ДК «Юровский», жители близлежащих деревень, посёлков, детские сады и школы.
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«Мы с коллегами хотим передать частичку нашей души, нашего тепла на фронт, сказать, что мы рядом, помогаем им. Мы труженики тыла и хотим хоть какой-то уют им там обустроить», – поделилась руководитель коллектива ДК «Юровский» Александра Игольникова.
За два года проведения патриотической акции «Юровские теплышки» на фронт отправили около 3 тыс. свечей. Груз передают через волонтёров добровольческого движения «Зов души». В работе активно помогают родители воспитанников, занимающихся в ДК «Юровский», жители близлежащих деревень, посёлков, детские сады и школы.
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Лора Луганская