Мать инвалида, которого не признавали погибшим в «Крокусе», получит выплату

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Мать пропавшего после теракта в «Крокусе» инвалида-колясочника Максима Вербенина получит выплату, которая полагается в случае потере родственников. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
«В настоящий момент заявление от Алены Вербениной принято...» — сообщили в пресс-службе.Отмечается, что выплаты будут осуществлены в ближайшее время.
Вербенин был на концерте в «Крокусе» со своей девушкой Натальей. По ее словам, террористы выстрелили Максиму в спину, после чего он упал с коляски на неё, благодаря чему девушке удалось сохранить жизнь.
Мужчину не признавали погибшим, так как пожар уничтожил все следы его ДНК, из-за чего более месяца Алена Вербенина не могла получить выплату, положенную родственникам тех, кто не выжил в теракте в «Крокусе».
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Всего погибло 145 человек.
Ранее стало известно, где работал двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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