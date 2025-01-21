Мать невестки Шукшиной узнала о смерти дочери в притоне на шоу Малахова. Шокирующие кадры с места гибели Фрейи Зильбер

Фрейя Зильбер (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Что случилось с Фрейей Зильбер
Тело невестки Марии Шукшиной было найдено правоохранительными органами 22 декабря в квартире на Народной улице в Санкт-Петербурге. Там же находился труп 32-летнего мужчины. Из помещения полицейские изъяли множество использованных принадлежностей для употребления наркотиков. Это указывает на то, что Зильбер в последнее время могла злоупотреблять запрещенными препаратами. Тело девушки находилось среди грязи и мусора.
Фрейя Зильбер отдала своего сына Шукшиным
Вскоре после рождения первенца Фрейя осознала, что не справляется с обязанностями по воспитанию малыша и не может предоставить ему все необходимое. Как утверждала Мария, Фрейя решила отдать ребенка, и он стал расти в семье Шукшиных. По словам людей, которые общались с Зильбер в последние годы, она старалась видеться с сыном, когда это было возможно.
Чтобы обеспечить себя, девушка устроилась на две работы, но её жизнь всё равно не складывалась. По всей видимости, Фрейя обратилась за помощью к подруге и последние полгода провела у неё. Мать Фрейи Нина Лупачева до последнего момента не верила в смерть дочери и увидела её лишь в гробу.
Мать Фрейи узнала о смерти дочери от Андрея Малахова
Нина узнала о трагедии от Андрея Малахова и вместе с журналистами отправилась в Петербург.
«Кажется, что это всё ненастоящее, это неправда. Еду, чтобы забрать и достойно похоронить. Это точно, что она умерла? Вдруг это неправда?» — сокрушалась женщина в эфире программы «Малахов».Дверь в квартиру, где произошла трагедия, долго не открывали, но вскоре Нину впустили в обшарпанное жилище, которое явно не видело ремонта с прошлого века.
«Да, она действительно умерла. Мальчик ездил в морг… Мы не знали, как с вами связаться, вот документы. Фрейя жила здесь из-за трагических обстоятельств — так сложилось, что ей негде было находиться, а моя дочь была её подругой. Это продолжалось около полугода. Она ещё утром была жива», — рассказала ей жительница квартиры, в которой Фрейя провела последние дни жизни.
По словам собеседницы, утром девушка была еще жива.
«Они просто что-то не то смешали, видимо, по глупости», — предположила хозяйка квартиры.
Мать Фрейи была шокирована условиями жизни дочери
Когда вместе с журналистами программы мать Фрейи прибыла в квартиру, где проживала ее дочь, она пришла в ужас. Позже о последнем дне Фрейи Нине рассказала соседка.
«Гудели всю ночь, утром легли спать… Поэтому меня ничего не удивило, ну спят и спят. А потом пришла подружка к ним. Я ей говорю: „Заходи“. Мою дочь обнаружили на кресле — она живая была, мальчика в той комнате, а Фрейя была уже холодная. Думаю, они смешали что-то с алкоголем», — заявила соседка.
Прощание с Зильбер состоялось 26 декабря.
«Я до сих пор не могу в это поверить. Даже когда была у гроба в крематории. Не могу смириться с тем, что моей девочки больше нет», — со слезами на глазах призналась мать в эфире канала «Россия».
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