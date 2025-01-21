Мать невестки Шукшиной узнала о смерти дочери в притоне на шоу Малахова. Шокирующие кадры с места гибели Фрейи Зильбер

Несколько лет назад на шоу к Андрею Малахову Фрейя Зильбер пришла, чтобы сообщить всей стране о своей беременности от старшего сына Марии Шукшиной — Макара Касаткина. Эта история вызвала широкий резонанс, однако звездная семья долгое время не признавала факт ожидаемого пополнения в своих рядах. Лишь после рождения ребенка и проведения ДНК-теста мальчик был признан частью влиятельной династии. Однако в середине декабря 26-летняя девушка скончалась. Как именно ушла из жизни невестка Марии Шукшиной и что происходило с ней в последние дни, расскажет «Радио 1».