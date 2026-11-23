23 ноября 2026, 12:31

В Башкирии задержали пьяного хулигана, ранившего подростка из пневмата

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Житель Башкирии стрелял по прохожим из окна и ранил подростка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.