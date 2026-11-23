Пьяный россиянин прострелил подростку лицо и плечо
Житель Башкирии стрелял по прохожим из окна и ранил подростка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, днем 20 ноября 43-летний мужчина выпивал со знакомым у него в гостях на улице Интернациональной в Белебее. Злоумышленник взял пневматический пистолет и начал стрелять из окна по прохожим. В итоге он попал в плечо и подбородок 15-летнему подростку. Пострадавшего передали медикам, а стрелявшего задержали полицейские.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК. Правоохранители провели с фигурантом первоначальные следственные действия, осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Железногорске Курской области задержали 14-летнего подростка, который устроил стрельбу в школе и угодил в лицо сверстнику.
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