23 ноября 2026, 11:36

Младенец и четырехлетний мальчик пострадали в ДТП с Porsche в Воронеже

Фото: iStock/Iulianna Est

Молодая женщина и двое малолетних детей пострадали в ДТП в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.