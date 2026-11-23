Пенсионер спровоцировал ДТП, в котором пострадали двое маленьких детей
Молодая женщина и двое малолетних детей пострадали в ДТП в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.
Авария произошла вечером воскресенья, 22 ноября, возле дома №72 на улице Краснознаменной. Предварительно, 74-летний пенсионер на Porsche Panamera двигался от улицы Матросова в сторону улицы 20-летия Октября. При повороте налево он не уступил дорогу встречному Volkswagen Golf под управлением 23-летнего водителя, в результате чего автомобили столкнулись. От удара Volkswagen отбросило на столб уличного освещения.
Травмы получили пассажиры последней иномарки — 23-летняя девушка и два мальчика в возрасте одного месяца и четырех лет. Всех пострадавших экстренно госпитализировали.
Ранее сообщалось о похожем случае в Санкт-Петербурге. Там после ДТП госпитализировали женщину и двух несовершеннолетних.
Читайте также: