Голый юноша спрыгнул на пути московского метро
Мировой судья судебного участка №28 района Царицыно в Москве назначил девять суток административного ареста 18-летнему юноше, который в обнаженном виде спрыгнул на пути станции метро «Царицыно». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Фигуранта признали виновным по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ — за нарушение требований в области транспортной безопасности. Информацию приводит Агентство городских новостей «Москва».
По данным суда, инцидент произошел вечером 2 октября. Молодой человек находился на платформе станции «Царицыно», после чего намеренно спрыгнул на основание пути и некоторое время прошелся по нему. Затем он самостоятельно поднялся обратно на платформу, где его задержали сотрудники полиции.
Ранее задержанный во время «прогулки» по тоннелю московского метро мужчина получил 15 суток. Подробности — в нашем материале.
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