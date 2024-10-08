Математик Самосюк объяснил присуждение Нобеля по физике в этом году

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Руководитель проектов лаборатории ГИС Института ИИ МФТИ Алексей Самосюк заявил, что присуждение Нобелевской премии Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за разработку методов машинного обучения в этом году было связано с тем, что их работа легла в основу ИИ-революции.
«Хопфилд сделал очень много интересных работ в направлении изучения того, как из простых взаимодействий рождаются сложные системы. Он собрал воедино некоторый принципы, по которым эти системы работают и которые позволяют построить математическую абстракцию и запрограммировать некоторую модель. Хинтон показывает, как концептуальные строительные блоки Хопфилда можно описывать математически, превращать в формулы и код, а затем и в строительные блоки современных нейросетей, того, что лежит в основе «AI-революции», — пояснил в беседе с Газета.ру Самосюк.
Ранее кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила о рисках использования искусственного интеллекта, к которым отнесла ошибки и изменения на рынке труда.
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