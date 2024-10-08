Названы основные риски использования ИИ

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Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила о рисках использования искусственного интеллекта, к которым отнесла ошибки и изменения на рынке труда.
«Риски использования ИИ есть. Во-первых — ошибки. Во-вторых, важно определить те ниши на рынке труда, которые в перспективе могут образоваться при использовании ИИ и переквалифицировать сегодняшних соискателей рабочих мест, переориентировать на них выпускников школ. Расслоение в сфере занятости будет продолжаться через вымывание специалистов средней квалификации, вырастет потребность в высококвалифицированных специалистах», — пояснила в беседе с Газета.ру Мирзабалаева.
Ранее футуролог Александр Кононов заявил, что искусственный интеллект необходим человечеству для того, чтобы решать задачи и проблемы в «катастрофически нестабильных средах», в которых существуют люди.
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