Премьер-министру Дании Фредриксен вручили сертификат на осла
Премьер-министру Дании Метте Фредериксен вручили необычный подарок ее однопартийцы — подарочный сертификат в виде картонного осла, сообщил портал Se og Hør.
Картонного осла отдали премьер-министру Дании на вечеринке, которая была посвящена десятой годовщине ее пребывания на посту лидера Социал-демократической партии. Сертификат Фредериксен сможет обменять на настоящего осла после завершения своей карьеры в Политике.
Фредериксен собирается после окончания работы премьером перебраться в загородный дом на острове Мен в Балтийском море и посвятить себя сельскому хозяйству.
Уточнялось, что вечеринка прошла в школе гостиничного и ресторанного дела в районе Вальбю в Копенгагене. На ней присутствовало порядка ста гостей, среди которых были политики, артисты и предприниматели.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально поприветствовал спецпосланника лидера США Дональда Трампа Кита Келлога в Минске.
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