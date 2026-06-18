Медсестра скорой в Ленобласти приехала на массовое ДТП и спасла своих родителей
В Ленинградской области медсестра скорой помощи по имени Анастасия, прибыв на место массового ДТП, обнаружила среди пострадавших своих родителей. Об этом пишет 78.ru.
Девушка выезжает на подобные вызовы всего три месяца — до этого она была санитаркой в стоматологии и кардиореанимации, а также проходила обучение на медсестру-анестезиста. Когда появилась вакансия на скорую помощь, Анастасия заинтересовалась. На тот момент она и подумать не могла, что вскоре ей придется спасать жизнь родных.
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Во время вызова на трассу медсестра сначала не узнала семью. Ситуация стала для нее личным испытанием, поскольку мать находилась в тяжелом состоянии.
«Работали ещё другие наши бригады, и не знаю как, но более или менее я собралась с мыслями и начала оказывать помощь своему папе», — пояснила Анастасия.Девушка призналась, что сохранить самообладание ей помогли заведующий и коллеги — их поддержка сыграла ключевую роль. Позже она вместе с другими работниками оформляла документы и вносила данные о состоянии пострадавших, включая своих родителей, чтобы сократить время.
Сейчас у медсестры закончился испытательный срок. Она уже поставила себе новую цель: стать врачом и однажды провести успешную реанимацию. Анастасия пояснила, что такое стремление у нее появилось благодаря вдохновляющим рассказам коллег. Она тоже хочет однажды успешно завести сердце пациента.