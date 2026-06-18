Медсестра скорой в Ленобласти приехала на массовое ДТП и спасла своих родителей

18 июня 2026, 23:56

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ленинградской области медсестра скорой помощи по имени Анастасия, прибыв на место массового ДТП, обнаружила среди пострадавших своих родителей. Об этом пишет 78.ru.





Девушка выезжает на подобные вызовы всего три месяца — до этого она была санитаркой в стоматологии и кардиореанимации, а также проходила обучение на медсестру-анестезиста. Когда появилась вакансия на скорую помощь, Анастасия заинтересовалась. На тот момент она и подумать не могла, что вскоре ей придется спасать жизнь родных.





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«Работали ещё другие наши бригады, и не знаю как, но более или менее я собралась с мыслями и начала оказывать помощь своему папе», — пояснила Анастасия.