Медведь пытался разгромить магазин в российской деревне
В Архангельской области медведь попытался пробраться в магазин. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Инцидент произошел в ночь на 15 ноября в деревне Нюхча Пинежского округа. Следы хищника на снегу обнаружили местные жители: сначала он обошел территорию возле магазина, а затем попытался проникнуть внутрь и разодрал обшивку на стене. Позднее животное видели около одного из жилых домов.
Одна из сельчанок рассказала, что весной и летом такого не происходило — обычно звери держатся в лесу, а в деревню они зашли впервые. Власти призывают местных жителей соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать в экстренные службы о выходе хищников.
Ранее похожий инцидент произошел в Приморском крае: в село Чугуевка зашел гималайский медведь и повредил ограждение. Речь идет о звере возрастом три-четыре года — его следы нашли на окраине села, и именно он сломал забор.
Вероятно, животное оказалось в населенном пункте «транзитом». Сейчас на месте работают специалисты охотнадзора, отслеживающие его дальнейший путь.
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