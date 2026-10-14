Медведя-гиганта, терроризировавшего людей, ликвидировали в российском регионе
В Новосибирской области ликвидировали медведя весом около 500 килограммов. Об этом сообщило минприроды региона.
По данным ведомства, хищник почти год терроризировало фермеров: с весны 2025 до конца лета 2026 года он неоднократно выходил к местам выпаса скота в Венгеровском районе и нападал на сельскохозяйственных животных. За это время медведь задрал около 40 голов.
Из-за постоянных набегов хищник набрал примерно 500 килограммов — почти вдвое больше среднестатистической особи в регионе, вес которой едва достигает 300 килограммов. В ведомстве отметили, что информация о животном дошла до специалистов слишком поздно, и это не позволило оперативно отреагировать на его нападения.
Ранее сообщалось, что два человека погибли после нападений медведей в Иркутской области. Одного из них несколько месяцев считали пропавшим.
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