Режиссёр культового ситкома «Друзья» Джеймс Берроуз скончался в возрасте 85 лет
Режиссёр культового ситкома «Друзья» (Friends) Джеймс Берроуз скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на его агента Рика Розена.
Причина смерти и место, где Берроуз ушёл из жизни, не называются. Американский телевизионный режиссёр и продюсер начал карьеру в 1960-х, приложив руку к появлению и успеху десятка популярных комедийных сериалов. Так, например, он был одним из создателей ситкома «Весёлая компания» (Cheers) и срежиссировал более тысячи его эпизодов.
Среди других его проектов — «Мэри Тайлер Мур», «Такси», «Фрейзер», «Друзья» и «Теория большого взрыва». Всего Берроуз проработал в индустрии около пяти десятилетий. За свою карьеру он получил 11 премий «Эмми» и 47 номинаций, заслужив прозвище «Стивен Спилберг ситкомов».
Ранее «Радио 1» передавало, что в Латвии на 86-м году жизни скончался известный актер Паул Буткевич. Последние дни артист провел в больнице города Екабпилс. Многие зрители знали его по фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Долгая дорога в дюнах» и «Гардемарины, вперёд!».
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