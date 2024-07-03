Мефодий Перепелятник: Что нужно сделать 3 июля, чтобы избежать несчастья

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Каждый год 3 июля православная церковь вспоминает священномученика Мефодия Патарского. В 2024 году этот день выпадает на среду. На Руси его называли Мефодием Перепелятником.
Святитель Мефодий — это выдающийся философ и богослов, живший в III–IV веках нашей эры. Его жизнь практически неизвестна. Но, по преданиям, он был кротким и терпеливым человеком, который отстаивал чистоту христианской веры и выступал против язычества и ереси.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 3 июля, что можно и нельзя делать в Мефодьев день.
История
Святитель Мефодий занимал должность епископа, однако сведения о том, какой именно кафедрой он управлял, разнятся. По одним источникам, он был епископом в Патаре, что находится в Малой Азии, по другим — в городе Олимп в Ликии.
Во времена императора Максимина святого схватили язычники и казнили.
После себя святитель Мефодий оставил богатое литературное наследие, включающее сочинения в защиту христианства, толкования Священного Писания, нравственные поучения и так далее. Многие его произведения со временем были утрачены и сохранились только в отрывках или в виде переводов. До наших дней полностью в оригинале дошёл только «Пир десяти дев», в котором прославляется непорочность.
Традиции на Мефодия Перепелятника
На Руси святителя Мефодия называли Мефодий Перепелятник. Это связано с тем, что к его празднику в полях созревал урожай, и перепела прилетали полакомиться зерном. С этого дня в деревнях начинался сезон охоты на перепелов. Люди знали, что сытые и раздобревшие птицы не смогут быстро улететь от охотника.
Фото: istockphoto / Lakeview_Images
Считалось, что если человек поймает перепела в этот праздник, то вместе с добычей принесёт домой удачу и финансовое благополучие. Особенно желанным был белый перепел, который сулил охотнику большое счастье на всю жизнь.
Также в этот день крестьяне наблюдали за пауками. Если над полем была паутина и вилась мошкара, то там, скорее всего, прятался перепел. По поведению пауков судили и о погоде. Если они без опаски плели паутину, то дождя можно было не бояться, а если сворачивали сеть, то ждали ненастья. Отсюда и второе название праздника — Паутинный день.
Мефодий Перепелятник — что нельзя делать
В день памяти Мефодия Патарского Православная церковь не устанавливает строгих запретов для верующих. Однако стоит помнить, что в 2024 году этот праздник выпадает на период Петрова поста, когда из рациона исключаются мясные и молочные продукты. Кроме того, 3 июля – среда, день строгого поста, когда даже рыба, разрешённая в другие дни, не употребляется в пищу.
Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska
На Руси в этот день не ели мясо птицы, за исключением перепелиного, чтобы не навлечь на себя беду. Если же по рассеянности хозяйка всё же ставила на стол блюдо из курицы или индейки, еду отдавали домашним животным.
Также в этот день старались осторожно обращаться с пауками и их сетями. Считалось, что если человек оборвёт паутину, то будет страдать от нехватки денег.
Кроме того, в этот праздник старались избегать конфликтов и ссор, особенно с близкими. Верили, что помириться после ссоры будет очень трудно.
Мефодий Перепелятник — что можно делать
Фото: istockphoto / sborisov
В народном календаре есть особые дни, когда природа и обычаи переплетаются в удивительной гармонии. Один из таких дней – Мефодий Перепелятник, который на Руси почитался особенно. К этому времени на полях созревали хлеба, и стаи перепелов слетались на нивы – это было время для охотников. В этот день добыча перепела становилась особенно лёгкой.
Интуиция в этот день становится особенно чуткой. Говорят, что прислушавшись к её тихому шёпоту, можно избежать многих бед и несчастий. Если вы найдёте сегодня паутину без паука, то перед вами открылась дверь к удаче. Намотав паутину на мизинец, вы приманите к себе успех и благополучие.
В этот день можно стричься, делать причёски и окрашивать волосы. Кроме этого, проходит активная пора для огородников. Если пропустить важный день для посадки, полива, подкормки, обрезки или другой работы, то повышается вероятность потерять или снизить урожай. Поэтому садоводство и огородничество в этот день только поощряются.
На Мефодия Перепелятника принято загадывать желания. Желания, произнесённые с чистым сердцем, непременно сбудутся.
Приметы на 3 июля
Плохой приметой на Мефодия Перепёлятника считалось выносить из дома мусор или выбрасывать ненужные вещи. Люди верили, что вместе с ними можно выбросить и своё финансовое благополучие.
По эхо в лесу гадали, какой будет погода в ближайшие дни. Если раздаётся звонкое эхо, то установится тёплая погода, а если глухое — начнутся дожди.
Считается, что по поведению пауков можно также узнать погоду на несколько дней вперёд. Если паук плетёт паутину, то погода улучшится, а если сидит без дела, то установится дождливая погода.
Фото: istockphoto / underworld111
Если в день Мефодия началась сильная гроза, то дожди будут идти сорок дней.
Если Вы увидите, что муравьи прячутся в муравейник, значит, приближается ненастье.
Громкие крики лебедей, уток и гусей предвещают дождливую погоду в ближайшие дни.
Когда перепела летают рядом с жилищем человека, то стоит ожидать суровую зиму.
Если облака плывут высоко в небе, то установится ясная погода.
Если облака плывут высоко в небе, то установится ясная погода.
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