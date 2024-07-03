Мефодий Перепелятник: Что нужно сделать 3 июля, чтобы избежать несчастья

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Каждый год 3 июля православная церковь вспоминает священномученика Мефодия Патарского. В 2024 году этот день выпадает на среду. На Руси его называли Мефодием Перепелятником.





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История

Традиции на Мефодия Перепелятника

Фото: istockphoto / Lakeview_Images

Мефодий Перепелятник — что нельзя делать

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Мефодий Перепелятник — что можно делать

Фото: istockphoto / sborisov

Приметы на 3 июля

Фото: istockphoto / underworld111





Если Вы увидите, что муравьи прячутся в муравейник, значит, приближается ненастье.





Громкие крики лебедей, уток и гусей предвещают дождливую погоду в ближайшие дни.





Когда перепела летают рядом с жилищем человека, то стоит ожидать суровую зиму.



Если облака плывут высоко в небе, то установится ясная погода.