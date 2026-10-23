Отца Меган Маркл заподозрили в педофилии: что нашли в его доме?
ФБР может начать проверки против 82-летнего Томаса Маркла — старшего, отца герцогини Сассекской Меган Маркл, из-за детского порно. Об этом пишет газета New York Post.
По данным издания, подозрительные материалы нашел его сын Томас Маркл — младший в доме отца на Филиппинах. По его словам, в четырех коробках находились фотографии, телефоны и электронные носители. Всего там хранилось около сотни изображений с несовершеннолетними, а также видеозапись с девочками младше 11 лет. О находке мужчина сообщил в полицию.
Как рассказал источник, близкий к расследованию, представитель ФБР запросил контактные данные филиппинских следователей, занимающихся этим делом. Местные власти также создали специальную группу для проверки этих сведений. При этом официального подтверждения начала расследования от самого ведомства пока не поступало.
Томас Маркл — старший прежде работал художником по свету в киноиндустрии. Сейчас он проживает в реабилитационном центре во Флориде из-за проблем со здоровьем. Со знаменитой дочерью мужчина не поддерживает отношения еще с 2018 года. Он никогда не встречался лично с ее мужем, британским принцем Гарри.
Читайте также: