Отца Меган Маркл заподозрили в педофилии: что нашли в его доме?

23 октября 2026, 10:03

NYP: ФБР может начать расследование против отца Меган Маркл из-за детского порно

Меган Маркл (Фото: Инстаграм*/meghan)

ФБР может начать проверки против 82-летнего Томаса Маркла — старшего, отца герцогини Сассекской Меган Маркл, из-за детского порно. Об этом пишет газета New York Post.