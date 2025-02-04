«Скуф»: Определение, происхождение и культурный контекст в сленге молодежи

Слово «скуф» в сетевом сленге стало в последнее время популярным и часто используется в контексте интернет-культуры, особенно на имиджбордах и в мемах. Слово пробралось и в повседневную жизнь более молодого населения нашей страны. В материале «Радио 1» разбираемся в значении нового слова.