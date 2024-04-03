Мэр Харькова случайно проговорился, что ждет город

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Власти Харькова имеют конкретные планы по эвакуации жителей города. Об этом заявил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.
Как утверждает городской глава, несмотря на наличие конкретных планов эвакуации, реализовывать их пока не планируют. Терехов охарактеризовал ситуацию в городе как спокойную.
До этого МВД Украины заявило, что поводов для эвакуации населения из Харькова и его окрестностей нет. Ведомство отметило, что силы безопасности и обороны «надежно удерживают» свои позиции по всей линии боевого соприкосновения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. <…> Никакой паники в городе нет», — приводит заявление главы города местное издание «Думка».
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Алина Юрчак