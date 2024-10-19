Мэр Москвы Собянин: нельзя делить РФ на регионы и центр

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)
Россию нельзя делить на центр и регионы, заявил мэр столицы Сергей Собянин на VII Московском финансовом форуме.
«Нет регионов отдельно от страны. Регионы и есть страна, а Правительство — это родное правительство нашей страны. Нельзя их делить. Это неделимые вещи», — сказал градоначальник.Он добавил, что Москва не обладает финансовым суверенитетом. По словам Собянина, все живут в одной ситуации, это касается налогов, бюджетов и прав.
«Это наша общая страна. Перестаньте делить ее на регионы, и Правительство, и центр», — резюмировал мэр.
Ранее Сергей Собянин рассказывал, как развивается социальная и деловая инфраструктура города. Градоначальник назвал количество построенных с начала 2024 года нежилых объектов.
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