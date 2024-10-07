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В Москве врачи успешно прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Сообщается, что благодаря современным методам диагностики врачи больницы имени Галины Савельевой и Морозовской детской больницы смогли выявить врожденный порок развития плода — опухоль ротовой полости, представлявшую риск удушья для ребенка.
Медики оперативно провели роды и удалили новообразование. На данный момент мама и новорожденная девочка уже выписаны домой и находятся под амбулаторным наблюдением.
Ракова отметила, что на роды были приглашены оториноларинголог, анестезиологи-реаниматологи и челюстно-лицевой хирург из Морозовской больницы.
В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Медики оперативно провели роды и удалили новообразование. На данный момент мама и новорожденная девочка уже выписаны домой и находятся под амбулаторным наблюдением.
Ракова отметила, что на роды были приглашены оториноларинголог, анестезиологи-реаниматологи и челюстно-лицевой хирург из Морозовской больницы.
В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова