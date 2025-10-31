Серия взрывов прогремела над городом Орёл

31 октября 2025, 02:23

Жители Орла сообщили о громких взрывах и ярких вспышках в небе

Фото: istockphoto / dzika_mrowka

Несколько взрывов произошли над городом Орел. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.