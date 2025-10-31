Серия взрывов прогремела над городом Орёл
Несколько взрывов произошли над городом Орел. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.
Жители города в беседе с изданием рассказали, что слышали не менее семи громких хлопков, похожих на взрывы. При этом в небе были видны яркие вспышки, характерные для работы системы противовоздушной обороны, а у припаркованных автомобилей сработали сигнализации.
По предварительным данным, Орёл пытаются атаковать украинские беспилотники. Сведения о разрушениях и пострадавших от официальных лиц не поступали. Детали произошедшего уточняются.
Прошлой ночью ВСУ в очередной предприняли попытку атаковать Москву беспилотниками. По словам мэра столицы Сергея Собянина, все воздушные цели были ликвидированы системой ПВО.
Читайте также: