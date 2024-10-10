Мэр Собянин: производство обрабатывающих отраслей в Москве увеличится на 10%

Фото: сайт Кремля
В Москве ожидается рост производства обрабатывающих отраслей на десять процентов в следующем году. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин. Градоначальник уверен в развитии столичной экономики в период 2025-2027 годов.
Улучшится розничная торговля, платные услуги, а также планируется увеличение инвестиций в экономику города.
Собянин подчеркнул, что за прошлый и нынешний годы столица вышла на стабильный темп роста внутреннего регионального продукта на уровень четырех процентов.
Читайте также:
В Национальном центре «Россия» проведут серию ток-шоу о будущем страны
Расписание электричек Курского и Рижского направлений изменится 11-12 октября
Москва первой применила новые штрафы для водителей за неоплаченный проезд
Собянин подчеркнул, что за прошлый и нынешний годы столица вышла на стабильный темп роста внутреннего регионального продукта на уровень четырех процентов.
«Такая позитивная динамика — показатель устойчивости экономики столицы, ее способности адаптироваться к разным внешним условиям», — пояснил Собянин.Ранее сообщалось, что будет предусмотрено на первых этажах московских новостроек.
Читайте также:
В Национальном центре «Россия» проведут серию ток-шоу о будущем страны
Расписание электричек Курского и Рижского направлений изменится 11-12 октября
Москва первой применила новые штрафы для водителей за неоплаченный проезд
Никита Кротов