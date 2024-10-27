Мэр Собянин: в ТиНАО появятся еще две значимые дороги

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)
Еще две значимые дороги построят в ТиНАО Новой Москвы, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Telegram-канале. Мэр столицы пояснил, что будущие дороги разгрузят Калужское шоссе.
«Построим в ТиНАО еще две значимые дороги. Первая — участок новой магистрали Мамыри — автомобильная дорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — Пенино — Шарапово. <...> Второй проект — участок будущей магистрали Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе от магистрали Саларьево — Московский — Марьино до Калужского шоссе», — сказано в публикации.Ранее сообщалось, где в Москве появится новый район. Заммэра по вопросам градостроительства Владимир Ефимов упомянул так называемую концепцию 15-минутного города и программу по комплексному развитию территорий.
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