Мессенджер Telegram за сутки заблокировал несколько сотен тысяч каналов и групп

16 февраля 2026, 13:55

Мессенджер Telegram за сутки заблокировал свыше 200 тысяч каналов и групп

Фото: istockphoto/nantonov

Мессенджер Telegram за воскресенье заблокировал 235 282 группы и канала. Это максимальный суточный показатель с конца января, следует из статистики сервиса, с которой ознакомилось РИА Новости.