Мессенджер Telegram за сутки заблокировал несколько сотен тысяч каналов и групп
Мессенджер Telegram за воскресенье заблокировал 235 282 группы и канала. Это максимальный суточный показатель с конца января, следует из статистики сервиса, с которой ознакомилось РИА Новости.
Предыдущий пик зафиксировали 23 января, когда ограничения коснулись 300 840 сообществ. По данным Telegram, с начала февраля заблокировали 1 856 069 групп и каналов. Из них 7 016 сообществ относятся к категории «связанных с терроризмом». С начала 2026 года общее число заблокированных групп и каналов достигло 7 256 305, включая 27 282 «террористических» сообщества.
В компании уточняют, что система модерации, действующая с 2015 года, опирается на пользовательские жалобы и проактивный мониторинг с применением машинного обучения. В начале 2024 года эти меры усилили инструментами на базе искусственного интеллекта.
Telegram — мессенджер для обмена сообщениями и медиафайлами различных форматов, запущенный в 2013 году Павлом Дуровым. Число ежемесячных активных пользователей сервиса превышает один миллиард.
