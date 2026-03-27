Россиянам рассказали, чем грозит выброс мусора из окна машины
Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что выброс мусора из окна автомобиля грозит водителю штрафом, однако подтвердить факт нарушения удаётся не всегда.
В беседе с NEWS.ru Бондарь отметил, что наказание применяют, только если проступок попал в объектив камеры, его сняли на видео прохожие или нашёлся свидетель.
«Иногда водителю могут сначала сделать устное замечание и попросить убрать за собой. Если же этого не сделать, скорее всего, последует официальный протокол», — добавил эксперт.Специалист сообщил, что для владельцев легковых автомобилей штраф может достигать 15 тысяч рублей, при повторном нарушении — 20–30 тысяч. Водителям грузового транспорта грозит до 50 тысяч.
«Сейчас возможно фиксировать выброс мусора с помощью работающих в автоматическом режиме дорожных камер. Для улучшения ситуации стоило бы внедрить систему цифровых бонусов для водителей за правильное обращение с отходами», — подчеркнул Дмитрий.