Россиянам рассказали, чем грозит выброс мусора из окна машины

27 марта 2026, 17:04

Эксперт ЖКХ Бондарь: выброс мусора из окна машины грозит штрафом

Фото: Istock/Daisy-Daisy

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что выброс мусора из окна автомобиля грозит водителю штрафом, однако подтвердить факт нарушения удаётся не всегда.





В беседе с NEWS.ru Бондарь отметил, что наказание применяют, только если проступок попал в объектив камеры, его сняли на видео прохожие или нашёлся свидетель.

«Иногда водителю могут сначала сделать устное замечание и попросить убрать за собой. Если же этого не сделать, скорее всего, последует официальный протокол», — добавил эксперт.

«Сейчас возможно фиксировать выброс мусора с помощью работающих в автоматическом режиме дорожных камер. Для улучшения ситуации стоило бы внедрить систему цифровых бонусов для водителей за правильное обращение с отходами», — подчеркнул Дмитрий.