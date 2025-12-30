Между Москвой и Минском будут курсировать ночные «Ласточки» без остановок
Белоруссия договорилась с РЖД о запуске безостановочного ночного поезда «Ласточка» по маршруту Минск — Москва. Об этом 30 декабря порталу «Беларусь сегодня» сообщил посол республики в России Александр Рогожник.
По его словам, также планируется открыть трансграничные маршруты Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша. Рогожник уточнил, что эти направления будут субсидироваться, а стоимость проезда останется комфортной для граждан обеих стран.
«Таким образом, мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов», — добавил собеседник.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о важности сохранения единства Минска и Москвы на фоне внешнего давления. Он отмечал развитие транспортного сообщения между государствами, в том числе увеличение числа рейсов «Ласточки» между Минском и Москвой.
Перед этим Лукашенко помиловал экстремистов в преддверии Нового года.