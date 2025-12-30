Между Москвой и Минском будут курсировать ночные «Ласточки» без остановок

30 декабря 2025, 14:53

Фото: istockphoto/Evgeniy Akimenko

Белоруссия договорилась с РЖД о запуске безостановочного ночного поезда «Ласточка» по маршруту Минск — Москва. Об этом 30 декабря порталу «Беларусь сегодня» сообщил посол республики в России Александр Рогожник.





По его словам, также планируется открыть трансграничные маршруты Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша. Рогожник уточнил, что эти направления будут субсидироваться, а стоимость проезда останется комфортной для граждан обеих стран.





«Таким образом, мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов», — добавил собеседник.