Александра Лукашенко сбили с ног на ледовой арене во время хоккейного матча
Президент Белоруси Александр Лукашенко упал на лёд во время товарищеского хоккейного матча. Его сбил партнёр по команде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент случился в матче между командой Лукашенко и сборной Брестской области. В президента врезался экс-нападающий клубов «Салават Юлаев» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. Игрок сразу бросил клюшку и помог главе государства подняться.
Лукашенко продолжил игру. Встреча завершилась со счётом 5:5. Ничью нарушил Николай Лукашенко. Сын президента забросил решающую шайбу за секунду до окончания матча и принёс своей команде победу.
