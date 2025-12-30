Лукашенко помиловал экстремистов в преддверии Нового года

30 декабря 2025, 11:24

Лукашенко помиловал 22 человек, осужденных в том числе за экстремизм

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы государства на своем сайте.





Согласно документу, среди помилованных — 15 женщин и семь мужчин, 11 из них имеют несовершеннолетних детей. При этом 20 человек отбывали наказание за преступления по статьям, связанным с экстремистской деятельностью.

«Решение о помиловании принято президентом из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц», — говорится в сообщении.