Лукашенко помиловал экстремистов в преддверии Нового года
Лукашенко помиловал 22 человек, осужденных в том числе за экстремизм
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы государства на своем сайте.
Согласно документу, среди помилованных — 15 женщин и семь мужчин, 11 из них имеют несовершеннолетних детей. При этом 20 человек отбывали наказание за преступления по статьям, связанным с экстремистской деятельностью.
«Решение о помиловании принято президентом из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц», — говорится в сообщении.Так также подчеркивается, что все осужденные обратились с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном.
Ранее сообщалось, что более ста человек из числа помилованных Лукашенко отправили на территорию Украины в рамках обмена.