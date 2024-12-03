Международные бренды хотят выйти на рынок РФ

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Старший директор СORE.XP Марина Малахатько заявила, что в ближайшем будущем на российский рынок ритейла могут выйти 13 международных брендов.
Марина Малахатько рассказала, что десять из данных брендов специализируются на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Уточнялось, что большая часть из этих 13 — европейские.
Марина Малахатько обратила внимание, что число новых иностранных имен на рынке Российской Федерации останется на уровне 2023-2024 годов, то есть до 25 брендов. По словам старшего директора СORE.XP, экспансия в настоящее время очень умеренная.
Ранее глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер заявил, что немецкая автомобильная промышленность Германии пострадала из-за санкций против России, ее представителям стоит поторопиться, чтобы не потерять российский авторынок, занятый китайскими компаниями. Китай очень быстро занял рынки автопромышленности, освободившиеся после ухода немецких компаний из РФ, подчеркнул Шнайдер.
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Марина Малахатько обратила внимание, что число новых иностранных имен на рынке Российской Федерации останется на уровне 2023-2024 годов, то есть до 25 брендов. По словам старшего директора СORE.XP, экспансия в настоящее время очень умеренная.
Ранее глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер заявил, что немецкая автомобильная промышленность Германии пострадала из-за санкций против России, ее представителям стоит поторопиться, чтобы не потерять российский авторынок, занятый китайскими компаниями. Китай очень быстро занял рынки автопромышленности, освободившиеся после ухода немецких компаний из РФ, подчеркнул Шнайдер.
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Ольга Енгалычева