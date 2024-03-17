Соперники Путина признали его победу на выборах

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Все три кандидата, бывшие соперниками действующего главы государства на выборах президента России, признали победу Владимира Путина
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Путин победил на выборах президента «с историческим результатом».
По мнению кандидата от КПРФ Николая Харитонова, население России показало международному сообществу пример сплочения и консолидации. При этом он рассчитывает, что ему и его команде удалось, по итогам избирательной кампании, привлечь внимание россиян к предвыборной программе коммунистов.
Напомним, что выборы в России впервые в истории проходили три дня — с 15 по 17 марта, при этом частично в онлайн-формате с использованием электронного голосования. Впервые в них принимали участие и новые регионы: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
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По мнению кандидата от КПРФ Николая Харитонова, население России показало международному сообществу пример сплочения и консолидации. При этом он рассчитывает, что ему и его команде удалось, по итогам избирательной кампании, привлечь внимание россиян к предвыборной программе коммунистов.
«Конечно же, победитель Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно то, что мы смогли донести нашу программу», — подтвердил и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.По последней информации ЦИК России, президент Владимир Путин безусловно побеждает на этих выборах главы государства: после обработки 60 процентов бюллетеней в его активе 87,26% голосов избирателей.
Напомним, что выборы в России впервые в истории проходили три дня — с 15 по 17 марта, при этом частично в онлайн-формате с использованием электронного голосования. Впервые в них принимали участие и новые регионы: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
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Артем Путинцев