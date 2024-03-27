МИД призвал граждан РФ взвешивать риски при поездках за границу

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Гражданам РФ необходимо тщательно взвешивать риски во время подготовки к поездке за рубеж. Об этом заявили в МИД России РИА Новости.
«Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах», — сказано в сообщении ведомства.В МИД напомнили о возможных задержаниях или арестах американских силовых структур, которые имеют соглашения об экстрадиции, в том числе с Турцией, Таиландом, Израилем, Египтом и другими государствами.
Ранее ЕС выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак