Мигранта наказали за намаз на детской площадке в российском городе
Во Владивостоке оштрафовали иностранного гражданина за публичный намаз. Об этом сообщила пресс-служба Первореченского районного суда города.
По информации телеграм-канала Amur Mash, 30-летний мигрант молился возле качелей на детской площадке на улице Карбышева. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина кланяется и встает на колени. Местных жителей эта ситуация встревожила.
В итоге иностранца задержали. В разговоре с правоохранителями он пообещал, что больше так делать не будет. В суде мигрант полностью признал вину и раскаялся. Ему назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчину оштрафовали за намаз в здании Нагатинского суда.
Читайте также: