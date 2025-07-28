Таксист в Ростове-на-Дону выхватил у беременной наличные и бросил ей в живот бутылку

28 июля 2025, 23:40

Полиция разберется в инциденте с нападением таксиста на беременную ростовчанку

Фото: iStock/franz12

Полиция Ростова-на-Дону выясняет обстоятельства якобы нападения таксиста на беременную девушку. Предварительно, оно случилось из-за спора об оплате проезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ростовской области.





В соцсетях распространилась информация, что ночью 27 июля таксист отобрал у беременной девушки деньги, затем атаковал ее. Происшествие случилось в Ростове-на-Дону.



Все началось с того, что водитель не выпускал пассажирку из машины из-за технического сбоя в приложении. Система ждала оплаты наличными, хотя поездка была заказана с учетом оплаты по карте. Причем, перевод состоялся. Если верить утверждениям онлайн, то деньги у пассажирки списались.





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«Пассажирка якобы попыталась выпрыгнуть из движущегося автомобиля, а таксист, в свою очередь, пытался ее остановить», — добавили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.