Председатель Госдумы Татьяна Буцкая анонсировала законопроект об образовании для детей на длительном лечении
Госдума создаст федеральный стандарт для госпитальных школ
Депутаты Госдумы совместно с Минздравом и Минпросвещения готовят законопроект, устанавливающий единые федеральные стандарты для госпитальных школ. Это образовательных учреждений при медицинских стационарах, где лечатся дети, проводящие в больнице более 21 дня.
«Государство гарантирует каждому ребёнку бесплатное школьное образование, и деньги на это выделены. Теперь важно создать механизм, позволяющий не только открывать, но и поддерживать такие школы», — отметила Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.Инициатива направлена на систематизацию работы таких школ, которые уже действуют в регионах, но не имеют общего регламента. Об этом сообщает РИА Новости.
Ежегодно в российских медучреждениях проходят лечение около 6 млн детей, из которых 400 тыс. нуждаются в длительной госпитализации. Законопроект разрабатывается с учётом опыта регионов, таких как Москва, где госпитальные школы и реабилитационно-образовательные центры оборудованы передовыми технологиями, а занятия проводят высококвалифицированные педагоги.