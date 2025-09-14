Председатель Госдумы Татьяна Буцкая анонсировала законопроект об образовании для детей на длительном лечении

14 сентября 2025, 03:54

Госдума создаст федеральный стандарт для госпитальных школ

Фото: Istock/Konstantin Aksenov

Депутаты Госдумы совместно с Минздравом и Минпросвещения готовят законопроект, устанавливающий единые федеральные стандарты для госпитальных школ. Это образовательных учреждений при медицинских стационарах, где лечатся дети, проводящие в больнице более 21 дня.







«Государство гарантирует каждому ребёнку бесплатное школьное образование, и деньги на это выделены. Теперь важно создать механизм, позволяющий не только открывать, но и поддерживать такие школы», — отметила Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.