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Михалков заявил, что «Анора» никогда бы не получила приз Московского кинофестиваля

Никита Михалков (Фото: Телеграм, @nikitabsg)

Никита Михалков (Фото: Телеграм, @nikitabsg)

Жюри Московского международного фестиваля (ММКФ) никогда бы не отметила наградой фильм «Анора» американского режиссёра Шона Бейкера. Об этом сообщил президент кинофестиваля Никита Михалков на пресс-конференции в Москве.
«Это слабая картина, хотя я не хочу ее ругать», — сказал Михалков.
При этом он считает, что Юра Борисов, который исполнил роль Игоря в картине, очень хороший актёр, и, возможно, всё же когда-нибудь он получит премию «Оскар».

Премьера «Аноры» состоялась в 2024 году на Каннском фестивале. Фильм стал триумфатором на последней (97-й) церемонии вручения премии «Оскар», получив пять наград в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий» (Бейкер) и «Лучший монтаж».

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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных
Синоптик Шувалов: на выходных в Москве будет до +26 градусов
18 апреля 2025, 15:55

Фото: iStock/Oleg Elkov

Погода радует москвичей и жителей области летним солнцем и теплом, стоит ли ожидать от природы «сюрпризов»?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на выходных температура воздуха приблизится к 26 градусам.

«Абсолютный рекорд температуры в апреле — это около 29 градусов, но это было в последнюю пятидневку», — сказал синоптик.

По его словам, есть небольшая вероятность грозы в ночь на субботу, но она пройдет местами и будет очень непродолжительной.

«Дожди придут только на следующей неделе: во вторник, в среду, и тоже, возможно, грозы. После этого мы попрощаемся с жаркой погодой и вернемся к климатической норме, то есть дневной температуре 11, 16 градусов», — объяснил Шувалов.

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«Чья-то недобрая шутка»: в Верхней Пышме опровергли планы по созданию рампы для скейтеров из памятника Ленину
В Верхней Пышме опровергли проект скейт-площадки на памятнике Ленину
18 апреля 2025, 15:51

Фото: iStock/PRUDENCIOALVAREZ

Мэрия города Верхняя Пышма в Свердловской области назвала новости о площадке для скейтбордистов на памятнике Ленину «чьей-то недоброй шуткой». Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.
Ранее в этот день появилась информация о том, что памятник вождю превратили в скейтплощадку, которая стала часть проекта скейт-парка, который делают в сквере рядом с местным ДК «Металлургов». Об этом якобы сообщили сами создатели проекта.


Однако мэрия города опровергла эту информацию, заявив, что в настоящее время на этом участке ведутся строительные работы, а территория по-прежнему огорожена. Также сам скейт-парк по проекту перенесён в другое место.

Пресс-служба мэрии также опубликовала фотографию из проектной документации, на которой никакой площадки для скейтеров на постаменте нет.

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Садовод предупредил об опасности майских заморозков для урожая
Садовод Волков: Майские заморозки губительны для урожая
18 апреля 2025, 15:30

Фото: iStock/Anna Omilianchuk

В апреле в Татарстане установилась тёплая погода, однако в мае часто наступают заморозки, которые могут погубить урожай. Об этом рассказал руководитель региональной общественной организации «Сады Закамья» Дмитрий Волков.
«В прошлом году во время парада 9 Мая в ряде регионов страны шел снег. Майские заморозки губительны для урожая. Помню, как в прошлом и в предыдущие годы садоводы спасали свой урожай, высаженный в грунт, укрывая самодельные парники куртками и фуфайками. У многих урожай тогда погиб», — отметил Волков в беседе с «Татар-информом».

Тем не менее он отметил, что из-за установления более тёплой погоды в последние годы садоводы могут уделять больше времени своему огороду. Однако раньше времени сажать культуры не стоит, так как земля остаётся мёрзлой, несмотря на тёплый воздух.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что уже в середине следующей недели в Татарстане выпадет мокрый снег.


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Синоптик Шувалов предупредил татарстанцев о резком похолодании
В Татарстане ожидается снег после рекордно тёплого начала апреля
18 апреля 2025, 15:19

Фото: iStock/RAndrey

Тепло сохранится в Татарстане до середины следующей недели, а потом ожидается резкое похолодание и снег. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В ближайшую неделю погода в Среднем Поволжье и в Татарстане продолжит ту тенденцию, которая обозначилась в первую половину месяца. Особенно теплыми будут дни с 20 по 22 апреля, когда температура будет около 22 градусов», — рассказал Шувалов в беседе с «Татар-информом».

Так, по словам синоптика, погода в эти дни превысит климатическую норму на 10 градусов. Но уже 23 апреля в Татарстане наступит резкое похолодание. А 24 апреля выпадет мокрый снег, и температура опустится до 8 градусов выше нуля в дневное время.

В последние дни апреля температура будет ниже климатической нормы на 5–7 градусов.

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Хинштейн: Через Курскую корпорацию развития прошли десятки миллиардов рублей
18 апреля 2025, 14:32

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Прежние руководители Курской области — арестованные экс-губернатор Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов — превратили корпорацию развития региона (КРКО) в крупнейшего государственного подрядчика. Через эту организацию прошли десятки миллиардов бюджетных денег и ещё предстоит выяснить, сколько из них было украдено.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он указал, что КРКО являлась по сути проектным мини-офисом, не имеющим ни опыта, ни штата сотрудников. Тем не менее корпорация получала огромные подряды, ей доверялись бюджетные миллиарды.

«В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено — вопрос открытый. Достаточно сказать, что суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 миллиарда рублей», — написал Хинштейн.

Он также добавил, что средства выделялись из госбюджета на строительство фортификационных сооружений и укреплений, но присваивались руководством Корпорации развития Курской области.

«Увы, враг находится не только по другую линию фронта. Мздоимцы и коррупционеры подрывают страну изнутри, особенно, когда речь идёт о воровстве в сфере обороны», — заключил врио главы региона.

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