Михалков заявил, что «Анора» никогда бы не получила приз Московского кинофестиваля

Никита Михалков (Фото: Телеграм, @nikitabsg)
Жюри Московского международного фестиваля (ММКФ) никогда бы не отметила наградой фильм «Анора» американского режиссёра Шона Бейкера. Об этом сообщил президент кинофестиваля Никита Михалков на пресс-конференции в Москве.
«Это слабая картина, хотя я не хочу ее ругать», — сказал Михалков.При этом он считает, что Юра Борисов, который исполнил роль Игоря в картине, очень хороший актёр, и, возможно, всё же когда-нибудь он получит премию «Оскар».
Премьера «Аноры» состоялась в 2024 году на Каннском фестивале. Фильм стал триумфатором на последней (97-й) церемонии вручения премии «Оскар», получив пять наград в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий» (Бейкер) и «Лучший монтаж».
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